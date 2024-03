Tchad : la ministre de la Femme se rend au stand de la foire SENAFET

Accompagnée de la secrétaire d’État aux Finances et des conseillères nationales, Amina Priscille Longoh, a visité le 4 mars, la foire de la SENAFET établie à la Maison de la femme de N’Djaména.

« 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑠’𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑒𝑚𝑚𝑒 𝑇𝑐ℎ𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 (𝑆𝐸𝑁𝐴𝐹𝐸𝑇) 𝑒́𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 2024 𝑣𝑖𝑠𝑒 𝑎̀ 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑢𝑟𝑎𝑔𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 𝐴 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑙𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑒𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 », rapporte le service de presse de ce département.

La ministre Amina Priscille Longoh appelle les Tchadiennes et Tchadiens à venir visiter les expositions des femmes et à utiliser les produits locaux. Aussi, « elle a encouragé les femmes ».

La Semaine internationale de la femme tchadienne se poursuit jusqu’au 7 mars 2024. Plusieurs activités meublent la célébration. Notamment, des expositions, des débats, des échanges et des formations suivantes, technique de transformation des produits locaux, leadership et gestion financière, technique de tissage, utilisation de techniques de la teinture traditionnelle, moderne et produit cosmétique au Centre Social.