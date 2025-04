Tchad : la police démantèle un réseau de trafic de passeports

Le suspect clé au cœur de cette affaire présenté par la police est, Ahmat Abdallah Ahmat. Il a été arrêté en possession des documents falsifiés, des armes à feu et de l’argent liquide.

Un tchadien de la quarantaine, propriétaire de l’agence de voyage Albarkawy est présenté comme étant le cerveau d’un réseau de trafic de documents de voyage à grande échelle. Les responsables de la police expliquent que la traque du suspect a débuté en janvier 2025.

Lors de son interpellation, apprend-on, les forces de sécurité intérieure ont mis la main sur une mallette au contenu aussi accablant que révélateur. « Pas moins de 105 passeports (tchadiens, soudanais et centrafricains) y ont été soigneusement dissimulés, tous appartenant à des demandeurs d’asile ou de visa. Ces derniers avaient contracté, auprès du mis en cause, un engagement allant de 3 à 4 millions de FCFA, avec un premier versement exigé de minimum un million. »

Selon les documents saisis, le mis en cause aurait encaissé plus de 125 millions de francs CFA. La police a également saisit, deux armes à feu, un appareil d’enregistrement et des cartes bancaires.

L’audience préliminaire, tenue à la Direction Générale de la Police Nationale(DGPN) dans la foulée de l’arrestation, a permis de statuer sur la garde à vue prolongée de l’accusé.