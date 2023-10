Tchad : l’ambassadeur d’Italie présente le nouveau Consul honoraire

L’ambassadeur de l’Italie au Tchad, S.E.M Filippo Scammacca Del Murgo, avec résidence à Yaoundé, a été reçu le 30 octobre par le ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, l’Amb. Mahamat Saleh Annadif.

L’un des points importants abordés lors de cette rencontre a été la présentation au chef de la diplomatie tchadienne du nouveau Consul Honoraire de l’Italie au Tchad. « Cette nomination témoigne de la volonté renforcée de l’Italie de promouvoir et de renforcer ses relations avec le Tchad, tant sur le plan diplomatique que sur celui de la coopération bilatérale. », rapporte les services du ministère tchadien.

Les deux hommes ont également discuté de la tenue prochaine de l’événement Italie-Afrique, prévu en janvier 2024. « Cette initiative vise à renforcer les liens entre l’Italie et les pays africains, en favorisant les échanges économiques, politiques et culturels. Cette rencontre revêt une importance particulière pour le Tchad, qui a l’opportunité de promouvoir ses intérêts et de renforcer sa coopération avec l’Italie. »