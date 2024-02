Tchad : l’ARSAT redéfinit la méthode de distribution des produits pétroliers

L’Autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (ARSAT), dans une circulaire du 21 février 2024, fixe les nouvelles modalités de distributions des produits pétroliers.

Une mesure initiée en prélude à la saison caniculaire. L’ARSAT invite les marketeurs des produits pétroliers et tenanciers des stations-service à respecter les nouvelles règles. Des mesures qui s’appliquent à la distribution et l’approvisionnement du gasoil et à l’essence.

Pour le Gasoil, l’autorité de régulation autorise les acteurs de la chaine à faire le plein des réservoirs, à l’ensemble des véhicules utilisant le ce produit. Pour l’approvisionnement en bidon à des fins de fonctionnement des générateurs, pompes et autres, il est autorisé : « une servitude maximale de soixante (60) litres par jour, à tout le monde. » Au-delà de cette quantité, il est exigé une autorisation préalable de l’ARSAT, renseigne la circulaire.

Et pour les véhicules de transports, il est permis une servitude maximale de mille (1 000) litres, au-delà, une autorisation préalable de l’ARSAT est exigée.

Pour l’Essence, la servitude dans les stations-service est plafonnée à cinq mille

(5 000) francs CFA pour les motos. L’approvisionnement en bidon est permis à hauteur de vingt (20) litres, au-delà de cette quantité une autorisation préalable de l’ARSAT doit être présentée.

Pour toute sortie des produits en emballages (fûts et bidons) hors de la ville de N’Djamena, au-delà des quantités ci-dessus indiquées, une autorisation de l’ARSAT est exigée.