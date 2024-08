Tchad : le chef de l’Etat reçoit une délégation du parlement panafricain

Le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce lundi 05 août 2024, une audience à une délégation du parlement panafricain, conduite par son Président, Fortune Charumbira.

Le service de communication de la présidence fait savoir que : « cette délégation a fait le déplacement du Palais Toumaï, pour rendre compte au Chef de l’Etat 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐌𝐀𝐓 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐃𝐄𝐁𝐘 𝐈𝐓𝐍𝐎, des 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐮𝐱 et recueillir en retour, 𝐬𝐞𝐬 𝐚𝐯𝐢𝐬 et 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐬 𝐚𝐯𝐢𝐬𝐞́𝐬. En outre, le président du Parlement Panafricain, M. 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐮𝐦𝐛𝐢𝐫𝐚 a loué le 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 du Chef de l’Etat et l’a félicité pour sa 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 à la 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞̂𝐦𝐞 dans un 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭 𝐚𝐩𝐚𝐢𝐬𝐞́. »