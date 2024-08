Tchad : le CNT condamne fermement l’agression du conseiller Mbang Hadji Woli

Le 15 août, le Conseil National de Transition (CNT) a publié un communiqué condamnant fermement l’agression physique dont a été victime Mbang Hadji Woli, membre du Conseil.

Le CNT exprime sa stupéfaction et son indignation face à ces violences. Mbang Hadji Woli, président du Groupe Parlementaire « Les Républicains » et titulaire d’un mandat parlementaire, ne peut en aucun cas être soumis à de telles agressions selon l’article 118 de la Constitution et les articles 104 et suivants du Règlement Intérieur du CNT.

Le Conseil exprime sa solidarité avec le conseiller et lui assure tout son soutien dans cette épreuve.