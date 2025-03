Tchad : le gouvernement démarre les travaux d’électrification de 12 villes

Le coup d’envoi des travaux d’électrification de 12 villes du Tchad a été donné le 19 mars 2025, par le Premier ministre, Allah Maye Halina.

C’est à Massakory, chef-lieu de la province du Hadjer Lamis, que s’est tenue la cérémonie de lancement des travaux d’électrification de 12 villes du Tchad et la pose de la première pierre de la centrale solaire de circonscription. Ce projet entre entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’accroissement de l’accès à l’énergie au Tchad (PAAET). Le Premier ministre indique que : « l’énergie est le moteur du développement. Ce projet, fruit d’un partenariat solide entre la Banque mondiale et le Tchad, améliorera la vie de nos concitoyens. À travers une politique de mix énergétique, nous visons à atteindre l’indépendance énergétique d’ici 2030»

Dans les détails, le projet vise à desservir, 50.000 nouveaux foyers en électricité. Les grandes artères des 12 villes seront illuminées par éclairage public et les réseaux de transport et de distribution de l’électricité seront réhabilités. Cinq(05) villes seront chacune dotées de centrales solaires.

Les villes ciblées par ce projet sont entre autres Massakory, Koumra, Moundou, Abéché, Bol, Biltine, Bongor, Doba, Faya, Mao, Massaguet et Sarh. Toutes les 12 seront dotées de systèmes d’énergie solaire photovoltaïque et de capacités de stockage sur batteries variant entre 1,5 MW et 6 MW.

Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 293 millions de dollars, soit un peu plus de 177 milliards.