Tchad : le gouvernement dément le gel du compte de COTCO

Un communiqué de presse du ministère Hydrocarbures du 21 septembre 2023, dément le prétendu gel du compte de COTCO par une juge américaine du Tribunal de 1re instance de New York.

Rebondissement dans l’affaire de nationalisation des actifs des champs pétroliers de Doba détenus précédemment par ESSO Tchad. Le 21 septembre plusieurs médias en ligne ont relayé un document d’une juge américaine du Tribunal de 1re instance de New York décidant du gel, de 151 millions de dollars de la société COTCO logés sur le compte de cette société dans la filiale gabonaise de Citibank.

D’après le ministère tchadien des Hydrocarbures il s’agit des : « allégations mensongères dénuées de tout fondement et distillées sur les réseaux sociaux.» Le gouvernement est ferme et précise qu’il n’en est rien de tout ce qui circule. « Aucun avoir n’a été gelé et que cette prétendue décision n’aura aucun impact sur le compte de COTCO Tchad. »

Le ministère des Hydrocarbures et de l’Énergie rassure que c’est le Tchad qui a plutôt bloqué le partage des dividendes de Juin 2022 en laissant une marge pour la paie de salaire.

« En outre, ce que Savannah ignore, la Citibank-Gabon est une filiale de Citigroup et non une succursale de la Citibank. Par conséquent, les relations de celle-ci avec ses clients sont soumises aux droits, cours et tribunaux gabonais. »

Le gouvernement tchadien note que, l’usage détourné de la procédure devant la juge américaine employé par Savannah pour obtenir gain de cause n’a pas obtenu le résultat escompté. Et estime que cette décision de la juge américaine n’entame en rien : « le processus amorcé de nationalisation des actifs des champs pétroliers de Doba détenus précédemment par ESSO Tchad. »