Tchad : le gouvernement entend décongestionner les lycées de Gassi et Walia

Le ministre de l’Education Nationale et de la Promotion civique, M. Moussa Kadam, a eu une rencontre, le 17 octobre 2023, avec les partenaires techniques et financiers du système éducatif.

Entourés de son staff, le chef de département de l’Éducation Nationale et de la Promotion civique a échangé avec eux sur la possibilité de décongestionner les lycées de Gassi et Walia, qui comptent respectivement 8000 et 7000 élèves. Il est question de construire très rapidement des salles de classe temporaires pour éviter le dysfonctionnement des cours au début de cette rentrée scolaire.

« Le ministre Moussa Kadam et ses interlocuteurs n’ont pas occulté la situation de nombreux enfants des réfugiés soudanais, installés a l’Est du pays », fait savoir le département.