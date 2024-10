Tchad : le gouvernement et le PNUD discutent des systèmes d’alertes précoces

La ministre des Transports, Fatima Goukouni Weddeye a reçu le 07 octobre 2024, Abddoulaye Harou Expert International du PNUD, chargé du Projet Climate Risks and Early Warning System (CREWS).

Les échanges ont porté sur les systèmes d’alertes précoces, une initiative mondiale dont le Tchad est l’un des pays sélectionnés visant à garantir que tous les habitants de la planète soient protégés d’ici 2027 par des alertes précoces de manière à réduire les risques de catastrophe et d’adaptation au climat.

L’étude de faisabilité et la proposition finale sont en développement à travers le fonds vert climat d’un montant de 11 millions de dollars.

La ministre a rappelé que le Tchad subit de plein fouet les effets néfastes du Changement climatique et que le Département appuiera toutes les initiatives visant à réduire cet impact tout en plaidant sur la nécessité de mettre en œuvre les mesures d’adaptation et d’atténuation en tenant compte de notre spécificité.

Aussitôt , elle a instruit l’équipe de son département ministériel et celle de l’agence Nationale de la Météorologie (ANAM) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’implémentation des projets en cours financés par l’OMM, la Banque Mondiale et le PNUD, sur la base d’une feuille de route et d’un plan d’action actualisés à l’effet d’atteindre le niveau de standard international dans le domaine de la prévision météorologique.