Tchad : le gouvernement et les acteurs évoquent la question développement du cinéma

La question de développement du cinéma tchadien a fait l’objet des échanges entre les autorités du pays et les cinéastes tchadiens le 20 septembre 2023.

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil a conduit une délégation de cinéastes auprès du premier ministre, Saleh Kebzabo. Les membres du gouvernement et les professionnels du 7ème art ont discuté du développement du Cinéma tchadien. Egalement de la participation du Tchad comme invité d’honneur à la 29e édition du FESPACO (Festival du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou) au Burkina Faso.

D’après la primature, le porte-parole du gouvernement a donné son accord pour l’envol de cinéma tchadien, qui : « jusqu’ici, peine à tracer sa voie. » Des orientations ont également été données à la délégation des cinéastes « afin de structurer ce domaine et de mieux s’organiser pour remporter l’étalon d’or de cette édition ».

« Au-delà de la participation du Tchad au FESPACO, le département en charge de la culture s’attèlera à asseoir définitivement le cinéma tchadien, ceci afin de contribuer durablement au rayonnement culturel du pays ».