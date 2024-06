Tchad : le Haut comité de pilotage et de suivi des résolutions des recommandations du DNIS à la primature

Le chef du gouvernement a accordé une audience aux membres du Haut comité de pilotage et de suivi des résolutions des recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.

Le Premier ministre, chef du gouvernement l’amb. Allah-Maye Halina a reçu en audience le mardi 04 juin 2024, une délégation des responsables du Haut Comité de Pilotage et de Suivi des Résolutions et Recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (HCP/DNIS), conduite par son vice-président, Gambaye Ndjegoltar Ndjerakor Armand.

Conformément aux textes qui confèrent d’office au Chef du Gouvernement la présidence du HCP/DNIS, le Vice-président et les responsables des différentes commissions thématiques sont venus prendre contact avec le Premier ministre.

La délégation a présenté un état des lieux de l’institution au Premier ministre, prenant en compte les différents défis auxquels le HCP/DNIS est confronté. « Les rencontres se multiplieront avec toute l’équipe pour lever les goulots d’étranglement et permettre à chacun de jouer pleinement sa partition, a rassuré le chef du gouvernement à ses hôtes.

Source : Primature.