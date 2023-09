Tchad : le ministère de la Santé présente les dépenses des hôpitaux nationaux et provinciaux

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention Dabsou Guidaoussou a dirigé ce mardi 12 septembre 2023, une séance semi- virtuelle, de présentation de la situation des recettes et dépenses des hôpitaux nationaux et provinciaux pour le premier semestre 2023.

Le secrétaire général a signifié que l’année 2024, sera une année très chargée en termes d’activités pour le ministère et aussi pour le pays qui œuvre sans relâche pour le bien – être des populations en cette phase de Transition. L’année nouvelle exige une gestion minutieuse et rigoureuse des recettes générées par les formations sanitaires pour améliorer la prise en charge des patients.

Dans la présentation faite par l’inspecteur technique, Chaltout Mahamat Yakhoub, il a été notifié que la majeure partie des hôpitaux nationaux et provinciaux font des progrès en matière de recettes et dépenses. Ces hôpitaux, planifient les dépenses et gèrent les recettes pour mieux répondre aux sollicitations des usagers de leurs services respectifs, respectant ainsi, les recommandations des conseils d’administration.

Des propositions sont faites pour améliorer l’exercice afin de cerner davantage les indicateurs clés et les moyens qui y sont alloués pour pérenniser les acquis et réajuster les actions pour plus de résultats.

Le secrétaire général a indiqué que d’autres outils seront élaborés pour avoir assez d’informations dans le but de comprendre et prioriser les actions à réalisées. Dabsou Guidaoussou a salué le travail accompli par l’inspection générale et insisté sur la nécessité de revoir les stratégies de collecte des informations liées aux dépenses, aux recettes et aux activités réalisées.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention a aussi demandé que les activités des Pharmacies provinciales d’achats soient intégrées pour suivre la bonne marche de ces structures.

L’exercice est intéressant et il faut poursuivre ces méthodes pour aider les formations sanitaires à mener à bien leurs tâches a renchéri le secrétaire général.

Source : ministère de la Santé.