Tchad : le ministère de l’Action sociale assiste les victimes de l’attaque terroriste dans le Lac

À Karal dans la province du Hadjer Lamis, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei, a rencontré le 18 novembre, les victimes de l’attaque terrorisme orchestrée par Boko Haram.

L’objectif, signale le ministère était de compatir et assister les victimes et déplacés des dernières attaques terroristes dans la province Lac, qui ont trouvé refuge dans le Hadjer Lamis. Face à cette épreuve douloureuse que traversent les déplacés et victimes des attaques terroristes, « il est primordial que nous nous unissions pour affronter ensemble les défis en vous exprimant toute notre compassion et vous porter le soutien républicain et la solidarité du Président de la République, chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno et celle du gouvernement de la 5ème République » a souligné d’emblée la ministre en charge de l’Action sociale et de la Solidarité.

C’est dans ce contexte que la ministre Fatimé Boukar Kossei a tenu à rassurer les déplacés des attaques qu’ils ne sont pas seuls. « Ces vivres que nous mettons à votre disposition à présent sont le fruit de la solidarité nationale et soyez rassurés que, l’État restera à vos côtés, pour vous accompagner », a-t-elle ajouté.

