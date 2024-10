Tchad : le ministre des Affaires étrangères prend part à la Conférence ministérielle de la Francophonie

Abderamann Koulamallah, chef de la diplomatie tchadienne a participé, le jeudi 3 octobre à Paris, à la 45ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

Cette session ministérielle a pour objectif principal de préparer le XIXe Sommet de la Francophonie, qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2024 dans la capitale française.

L’évènement est placé sous le thème : « Créer, innover et entreprendre en français ». Le sommet mettra l’accent sur la promotion de la créativité, de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans l’espace francophone, afin de renforcer les liens entre les pays francophones et d’encourager le développement d’initiatives en langue française.

La Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) fait partie des trois instances consacrées par la Charte de la Francophonie avec le Sommet et le Conseil permanent de la Francophonie (CPF). Elle assure la continuité politique du Sommet de la Francophonie.