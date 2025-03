Tchad : le ministre des sports visite les Saos en stage

L’équipe nationale de football en stage dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du monde a reçu la visite ddu ministre en charge des sports le dimanche 09 mars 2025.

Arrivé dans l’après-midi, le Ministre de la Jeunesse et des sports Maïdé Hamit Lony a été accueilli par les responsables de la FTFA, et le staff technique de l’équipe nationale. Après une brève prise de parole en présence des joueurs, le ministre a exprimé toute sa fierté pour l’implication des athlètes et leur détermination. « Vous êtes les porte-drapeaux du Tchad sur la scène internationale. Il est de notre devoir de vous soutenir, et nous le ferons sans relâche », a-t-il déclaré. Il a aussi insisté sur l’importance de la discipline et du travail d’équipe, éléments clés pour atteindre l’objectif ambitieux : la qualification pour la CAN 2027.

Cette visite a été l’occasion de souligner l’importance du soutien gouvernemental pour les sportifs nationaux. « Les Sao du Tchad ne sont pas seulement une équipe, mais une véritable fierté nationale. Tout le Tchad est derrière vous », a ajouté le ministre, avant de participer à quelques échanges avec les joueurs.