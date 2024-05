Tchad : le nouveau premier ministre résolu à relever les défis

Après avoir dévoilé le nouveau gouvernement, le Premier ministre, Allamaye Halina se veut rassurant pour bâtir un Tchad meilleur pour tous.

« Je tiens à vous informer que l’équipe gouvernementale est désormais constituée et prête à travailler pour répondre aux attentes du peuple tchadien », indique le nouveau chef du gouvernement. « Nous sommes déterminés à mettre en œuvre les grandes orientations du Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno, afin d’améliorer la vie de tous les Tchadiens », poursuit-il sur sa page Facebook.

Allamaye Halina assure également son équipe et lui sont, conscients des défis qui les attendent, « mais nous sommes résolus à les relever avec dévouement et responsabilité. Notre objectif est de servir notre pays et de contribuer au développement et à la prospérité de tous. »

Le nouveau premier ministre exhorte la population à le soutenir dans cette noble mission. « Ensemble, nous pouvons bâtir un Tchad meilleur pour tous », déclare Allamaye Halina.