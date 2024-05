Tchad : le parti Les Transformateurs dénonce la surveillance par drone de la résidence privée de Succès Masra

Les cadres du parti les Transformateurs à travers un communiqué, lu sur leur plateforme ce 08 mai 2024, déplore la surveillance par drone de la résidence privée de leur leader, Succès Masra.

Quelques jours après l’élection présidentielle qui a mobilisé de millions de Tchadiens dans les différents bureaux de votes, le parti Les Transformateur annonce que son la sécurité personnelle de leur leader est menacée. La formation politique pointe du doigt des pontes du régime sans les citer nommément.

« La résidence privée du Premier Ministre, par ailleurs, candidat de la « Coalition Justice et Égalité’’, Dr Succès Masra, fait l’objet d’une surveillance par drone », alerte Les Transformateurs. « Une vidéo publiée en ligne par un ministre de la République, relayée par un autre, montrant les images dévoyées issues de ces drones et visant à le diffamer. Cette situation de violation de domicile assortie des diffamations et des menaces à sa sécurité, est extrêmement grave et doit s’arrêter.»

Les Transformateurs intiment l’ordre d’arrêter cette situation de violation de domicile, assortie de diffamation et de menaces est extrêmement grave.