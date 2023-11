Tchad : le premier ministre lance les activités du Central Africa Busines Energy Forum

Le premier ministre, Saleh Kebzabo, a présidé le jeudi 9 novembre 2023, la cérémonie d’ouverture du CABEF.

Le thème choisi à cette occasion est : « capitaliser sur les opportunités d’investissement en infrastructure énergétique en Afrique centrale et assurer la sécurité énergétique dans la sous-région grâce aux partenariats publics/privés ». Le Central Africa Business Energy Forum, est un cadre de réflexion sous-régional des experts du secteur de l’énergie, avec pour objectif de booster le développement de ce secteur en Afrique centrale. Ce forum vise à libérer la sous-région de la dépendance énergétique.

Ndolenodji Alixe Naïmbaye, ministre des Hydrocarbures et de l’énergie, a indiqué dans son allocution que l’Afrique Centrale regorge des ressources énergétiques considérables pour répondre au besoin de la demande de sa population. Cependant, pour atteindre cet objectif dit-elle, il faut un engagement concerté de tous les États membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC).

« Notre région, riche en ressources énergétiques, se trouve à un carrefour crucial de son développement. L’accès à une énergie fiable et abordable demeure un besoin vital pour de nombreuses communautés de notre région », a souligné le premier Ministre, Saleh Kebzabo, dans son discours de lancement. Le chef du gouvernement d’Union nationale, de poursuivre que les infrastructures énergétiques nécessitent d’importants investissements pour répondre à une demande croissante, et qu’on ne peut ignorer les appels pressants à la transition énergétique, émanant de la scène internationale. « Nous faisons face à un impératif moral et économique : celui de garantir un avenir énergétique meilleur à nos concitoyens », a renchéri le premier ministre, Saleh Kebzabo.

Cette troisième édition du forum de CABEF qui se tient du 08 au 10 novembre 2023, a vu la participation de trois membres de la CEEAC. Ce projet qui s’estime à plusieurs coups de milliards de dollars, est une vision qui garantira l’indépendance énergétique en Afrique Centrale.