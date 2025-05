Tchad : le Premier ministre rencontre les forces vives de Baktchoro

Dans le cadre de sa visite officielle dans le Grand Mayo Kebbi et la Tandjilé, le Premier ministre, Chef du Gouvernement Ambassadeur Allah Maye Halina est arrivé dans la sous-préfecture de Baktchoro, département de la Tandjilé Ouest le 1er mai 2025.

Il a présidé une réunion regroupant le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, les autorités administratives et les chefs des cantons de la sous-préfecture de Baktchoro. Le ministre des postes et de l’économie numérique M. Boukar Michel a assisté à la rencontre.

La population de la Tandjilé a réservé un accueil de grand jour au Premier ministre, Chef du Gouvernement Ambassadeur Allah Maye Halina. Aussitôt installé, il a présidé une réunion regroupant les autorités administratives, le ministre des postes et de l’économie numérique M. Boukar Michel, les chefs des cantons de la sous-préfecture de Baktchoro et les membres du cabinet du Premier ministre. D’entrée de réunion, le Premier ministre a fait la lumière sur le projet compris de production et d’industrialisation de la canne à sucre dans la sous-préfecture de Backtchoro. Selon lui un développement se fait au profit du peuple et non contre ses intérêts. Il a balayé d’un revers de main les allégations faisant état de l’accaparement des terres agricoles des paysans par le Gouvernement au profit d’une société privée.

Aucune expropriation des terres, ni déportation des paysans n’est envisagée par le projet a-t-il clarifié. La clarté du raisonnement du Premier ministre a délié les langues. Unanimement, les chefs des cantons se disent favorables au projet qui vise à lutter contre la pauvreté.

La cohabitation pacifique et le vivre-ensemble ont été au menu de la réunion. La province de la Tandjilé est à vocation agropastorale. En ces début des pluies qui marquent le démarrage des travaux champêtres, le chef du gouvernement a invité les producteurs ruraux à éviter toutes escalades à même d’entraver le bon vivre ensemble.

Il s’est en outre appesanti sur la tentative de déstabilisation manquée des institutions républicaines par un groupuscule dénommé M TROIS M. Les fautifs sont arrêtés et répondront de leurs actes. C’est une voie qui mène vers la perdition, a indiqué le Chef du Gouvernement tout en invitant les autorités traditionnelles à sensibiliser les jeunes à aimer le travail, qu’il considère comme vertu cardinal de tout développement. Que « le Mayo Kebbi-Tandjilé continue à jouer son rôle de terre de paix, ciment de l’unité nationale comme à l’époque où le pays allait sombrer », sensibilise-t-il les chefs traditionnels qui, à leur tour feront autant.

La réunion finie, le premier ministre Ambassadeur Allah Maye Halina s’est adressé à la population qui lui a réservé un accueil chaleureux. L’avenir de la jeunesse et son insertion sociale, le développement de la Tandjilé, le vivre ensemble, la sécurité et la paix ont été les mots clés de son intervention.

Source : Primature