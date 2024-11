Tchad : le président du Comité olympique et sportif propose des solutions pour relancer le football

Les Saos du Tchad ont été éliminés dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ils ont perdu le sixième match 4-0 face à la sélection de Côte d’Ivoire le 19 novembre.

Les statiques du Tchad aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025, c’est six matchs joués, 3 défaites et 3 matchs nuls, 1 but marqué sur penalty et 4 encaissés. Les Saos finissent dernier de la poule G avec 3 points. Derrière la Zambie 13 points, la Côte d’Ivoire 12 points et la Sierra Léone 5 points.

Après la non-qualification, plusieurs voix se sont leveés, dont celle du président du Comité olympique et sportif, Idriss Dokony Adiker. « Malgré les efforts individuels déployés par nos athlètes, le Tchad sera malheureusement une fois de plus absent au Maroc », s’exclame-t-il.

Le président du COST estime que la solution au problème du football tchadien ne réside pas dans des discours politiques mais plutôt dans : « l’organisation d’une Assemblée générale élective dans les plus brefs délais, accompagnée des États généraux ».

Idriss Dokony Adiker indique que l’institution dont il a la charge se tient prêt à apporter son soutien pour trouver une solution durable.