Tchad : le Projet du code de tourisme en cours de validation

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil a présidé le 19 septembre la clôture de l’atelier de validation de projet du code de tourisme.

Le gouvernement entend positionner le tourisme comme une réelle opportunité de croissance économique. C’est dans ce cadre que le projet de code de tourisme a été initié pour servir de guide à tous les acteurs du secteur. D’après le gouvernement, ce projet a pour objectif de faire du tourisme une pierre angulaire de notre économie, exploitant les richesses de la terre tout en veillant à leur préservation.

Les participants à l’atelier de validation de l’avant-projet du code de tourisme ont formulé quelques recommandations. Ils invitent le gouvernement à, classer le tourisme comme un secteur prioritaire pour contribuer à la diversification de l’économie nationale ; créer un visa touristique et simplifier les procédures administratives pour encourager les voyages à l’intérieur du Tchad ; faciliter la desserte aérienne du Tchad en réduisant les taxes et en promouvant les compagnies aériennes nationales ; établir des zones franches dans les aéroports internationaux du Tchad et harmoniser les taxes prélevées par le ministère du Tourisme et les collectivités autonomes.