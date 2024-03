Tchad : les conseillers nationaux favorables au rattachement de l’ANIE au ministère du Commerce

Le projet de loi portant modification de l’Ordonnance relative à l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE) a été examiné et adopté le 27 mars à l’Hémicycle.

Réunis dans le cadre de la 11ème séance de la première session ordinaire de l’année en cours, les conseillers nationaux ont émis un avis favorable pour le passage de l’ANIE sous tutelle du ministère du Commerce. Par 144 voix Pour, aucune voix Contre et une Abstention, le projet de loi portant modification de l’Ordonnance relative à l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE) a été adopté.

Prenant part aux débats, le ministre de l’industrie et du commerce, Ahmat Abdelkerim Ahmat a souligné le rôle crucial de l’ANIE dans l’attraction des investisseurs à travers le guichet unique de création de plateforme de formalisation des entreprises au Tchad malgré la présence d’un Conseil d’Administration. Il a également abordé le fonctionnement du conseil d’administration au sein de l’ANIE, soulignant que le conseil stratégique, composé de plusieurs ministres et de son président est un outil de contrôle et de plaidoyer indispensable pour l’agence.

Le rôle de l’ANIE est de stimuler les activités industrielles, commerciales et artisanales au Tchad à travers les exportations et les investissements.

Cette institution a déjà subi divers changements de tutelle depuis sa création en 2008. Initialement sous le ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, elle a été rattachée à la primature par l’Ordonnance n°012/PR/2014 du 29 août 2014. Après la suppression de la primature par la Constitution de la 4ème République, l’ANIE a été rattachée à la Présidence par l’Ordonnance n°026/PR/2018 du 18 juillet 2018.