Tchad : les employés du CECOQDA servent un préavis de grève

Après une assemblée générale tenue le 04 avril 2024, les employés du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA), déposent un préavis de grève allant du 8 au 16 avril.

La cellule syndicale du CECOQDA a déposé un préavis de grève. Une mesure qui vise à lutter contre, traitement inhumain et dégradant infligé par la Direction Générale, apprend-on. A l’issue de l’assemblée générale, les travailleurs de cette structure ont indiqué que, toutes les revendications portées auprès de la hiérarchie sont restées sans suite. D’où l’annonce d’un préavis de grève de 6 jours ouvrables, allant du lundi 8 avril au mardi 16 avril 2024. Si rien n’est fait dans cet intervalle ; la cellule syndicale entamera une grève sèche et illimitée jusqu’à ce que les revendications suivantes soient satisfaites.

Les revendications portent entre autres sur, les avancements du personnel et rappel des arriérés d’avancements pour les années 2023 et 2024 à l’ensemble du personnel concerné. Ainsi que, paiement sans conditions des arriérés de CNPS pour les années 2013 à 2019, et 2023 ; du premier trimestre de 2024 et le paiement sans conditions des arriérés des 13èmes de salaires conformément au pacte social établi par le gouvernement.

Les grévistes exigent également les primes de risque aux personnels d’appui et la révision mensuelle de la prise en charge sanitaire de tout le personnel, le rappel des reliquats de carburant et de subsistance alimentaire de désintoxication de l’année 2023 et 2024. Ainsi que la revalorisation salariale pour faire face à la cherté de la vie.