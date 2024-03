Tchad : l’Etat accorde une subvention de plus de 16 milliards à la CotonTchad

Une subvention pour un montant global, intérêts compris, de 16 milliards 200 a été signé le 18 mars 2024 entre le gouvernement représenté par le ministre des Finances et la CotonTchad.

La totalité du financement est utilisé pour l’achat des engrais et des insecticides pour le compte des fermiers, précise le directeur général de la Coton Tchad, Olivier Renson. Cet appui gouvernemental à la filière coton a débuté avec l’avènement du Covid-19 et le conflit russo-ukrainien. D’après le gouvernement, cette subvention atténue le coût des intrants et permet à la culture du coton de progresser davantage.

Représentant le gouvernement, le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin a rappelé que, ce montant vient s’ajouter aux 33 milliards d’avoir fiscaux qui ont été octroyés à la Coton Tchad depuis 2020. D’après le financier tchadien, la Coton Tchad est : « un des grands contributeurs dans la fiscalité, un maillage territoriale important, une économie, un écosystème qu’il faut continuer de soutenir.» C’est une société qui a un impact sur plus de 3 millions de citoyens, c’est une promesse de développement, poursuit, Tahir Hamide Nguilin. Il fait état du soutien du coton aux autres cultures et souhaite que la production augmente.

Pour y parvenir, le ministre des Finances préconise, des reformes dans les méthodes culturales, les centres d’apprentissage, l’achat les insecticides et de l’engrais.

« Cette convention de financement a débuté depuis l’avènement du Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, qui ont entrainé une augmentation des coûts des intrants agricoles. Les prix d’engrais sont passés de 18000 à plus de 40.000FCFA. » Le responsable de la Coton Tchad souligne que, L’Etat subventionne pour permettre aux fermiers d’avoir les engrais à des prix abordables.