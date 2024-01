Tchad : l’OIM lance sa stratégie 2024-2028

L’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) a lancé le 10 janvier 2024, à N’Djaména sa nouvelle stratégie mondiale 2024/2028. Elle est conforme au mandat de l’organisation.

A travers une conférence de presse, Amy Pope, directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations lance le nouveau plan stratégique de l’OIM. Avec pour objectif : « Sauver des vies et protéger les migrants.» Cette stratégie vise à renforcer les actions de l’organisation dans différents domaines, tels que la protection des migrants, le développement des capacités, la gestion des frontières et la sensibilisation du public.

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, l’Amb. Mahamat Saleh Annadif a pris part à la cérémonie de lancement.

Pour la directrice de l’OIM, cette stratégie : « retranscrit tout à la fois la sagesse et l’expérience acquises par l’organisation au cours des 70 dernières années, et la volonté de celle-ci de suivre une approche novatrice au bénéfice des migrants, de leur famille, de leur communauté et de la société.» Il vise aussi à trouver des solutions aux déplacements et faciliter des voies de migration régulière.

La situation humanitaire qui sévit à l’Est du Tchad du fait de la crise au Soudan a également été évoquée à l’effet.