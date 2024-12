Tchad : l’Université de N’Djaména organise sa première journée spéciale presse

Le président de l’Université de N’Djamena, Pr Mahamat Saleh Daoussa Hagar a présidé ce 11 décembre, la première édition de journée spéciale presse de l’institution.

L’évènement est placé sous le thème : « Réalisations, défis et perspectives ». Le directeur du Système d’information et de la communication, Dr Koubou Massaou explique que l’objectif de cette journée spéciale presse est d’informer les journalistes sur les réalisations de l’Université, son fonctionnement et son plan d’action en perspective. A cet effet, chaque responsable a présenté de façon sa faculté sa direction ou son service.

Des textes relatifs aux conditions d’études et d’accès à l’université ont été aussi rappelés et expliqués aux journalistes.

Créée d’abord comme l’Université du Tchad en 1971, elle devient l’Université de N’Djamena en 1994. À ce jour, elle compte 9 Professeurs Titulaires et 67 Maîtres des Conférences pour 31 000 étudiants et emploie près de mille agents toute catégorie confondue.