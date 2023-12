Tchad-lutte contre l’insécurité : le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi invite les populations à collaborer

Le gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Ouest, Sougour Mahamat Galma, a fait un état de lieu ce jeudi 28 décembre 2023, sur la situation sécuritaire dans cette province en appelant les populations à collaborer afin de dénoncer ces hors la loi.

Lors de son bilan sur la situation sécuritaire dans la province du Mayo-Kebbi Ouest au Tchad, le gouverneur a souligné que le plus grand défi sécuritaire dans cette zone à relever est « est l’éradication du phénomène d’enlèvement des personnes contre rançon ». En effet, d’après le gouverneur, « l’enlèvement des personnes contre rançon est un phénomène qui appauvrit la population du Mayo-Kebbi Ouest ».

Cependant, dans sa lutte conte ce phénomène il a procédé avec la collaboration des militaires fait arrêter plusieurs présumés auteurs de ces enlèvements et leurs complices et remis à la Justice. Il a également libéré quelques Otages. Car certains parmi notamment le jeune élève Fonbaye Leursi enlevé depuis plus de trois ans est tenu toujours en captivité.

Pour finir, le gouverneur a appelé toute la population à dénoncer tout suspect en collaborant avec les forces de défense et de sécurité pour ensemble relever le défi sécuritaire dans cette province.