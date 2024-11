Tchad : Mahamat Assileck Halata sur le site des inondations à Mandjafa

Le ministre de l’Aménagement du Territoire a organisé une visite sur le site de Mandjafa, situé dans le 7e arrondissement de la capitale, ce jeudi 7 novembre 2024.

Cette visite avait pour objectif d’observer les travaux réalisés par l’équipe du MA TUH, l’entreprise ANDA, la Mairie Centrale et la Commune du 7e arrondissement, suite à la constatation de deux bus ayant cédé à cause de la montée des eaux du fleuve, la pression exercée et l’érosion des matériaux.

Le Ministre Mahamat Assileck Halata a annoncé qu’une intervention rapide a été lancée pour gérer la situation. Une équipe a été déployée pour réaliser un endiguement de 3,5 km dans les prochaines 24 heures. Cela impliquera la mise en place de plus de 200 bennes de sable sur la distance concernée. Ensuite, des travaux supplémentaires seront menés dans le quartier de Kilwiti sur 15 m pour stopper les débordements du Bahr Linia. « Nous restons mobilisés », a affirmé le Ministre, soulignant l’engagement continu des équipes

.