Tchad : Mahamat Idriss Deby, candidat du MPS à la prochaine élection présidentielle

L’ancien parti au pouvoir a désigné le président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, comme candidat de la formation politique à la prochaine élection présidentielle.

Alors que l’on s’interrogeait sur l’avenir du Mouvement patriotique du Salut (MPS) après la mort du Maréchal du Tchad, le parti politique fait une surprise à l’ensemble de l’opinion. La formation fondée par l’ancien président tchadien, Idriss Deby Itno, a désigné Mahamat Idriss Deby Itno, pour être son candidat aux futures élections présidentielles. Le choix a été opéré à l’unanimité à l’issue d’un congrès extraordinaire du MPS organisé le 13 janvier 2024 à N’Djaména.

« En ce jour historique, Nous, militantes et militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) avons désigné unanimement Son Excellence, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président d’honneur et Candidat du Parti à la future échéance électorale. J’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à notre candidat et lui réitère nos soutiens indéfectibles jusqu’à son élection et à son investiture présidentielle. » Ainsi s’exprime, le secrétaire général sortant, Haroun Kabadi. Il est Par ailleurs, président du Conseil national de transition.

Il explique que la désignation de Mahamat Idriss Deby, ici, fait suite à la victoire éclatante du ‘’OUI’’ au référendum du 17 décembre, « nous avons tous assisté à une accélération des événements, avec la promulgation de la nouvelle Constitution, la nomination d’un nouveau Premier ministre ainsi que la formation d’un nouveau Gouvernement d’Union nationale. Tout cela montre que la transition amorce sa dernière vitesse de croisière avec pour point de mire, les futures échéances électorales. » « Notre parti doit se mettre en condition et en ordre de bataille pour affronter cette dernière phase hautement cruciale. », Poursuit Haroun Kabadi.

« La vision de la refondation prônée par le Président de Transition apparaît comme une chance que les Tchadiens doivent saisir pour opérer les transformations politiques, économiques et sociales nécessaires. Partant de ce constat, le MPS veut être dans l’avenir, le moteur de la mise en œuvre de cette vision. A cet effet, sa vision stratégique pour le Tchad à l’ère de la refondation, part du postulat selon lequel, après avoir remarquablement contribué, sous le leadership du Maréchal du Tchad, à la construction du Tchad moderne, il y a lieu pour lui de parachever l’œuvre de transformation engagée en s’appropriant la vision de la refondation. » Haroun Kabadi