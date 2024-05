Tchad : Mahamat Idriss Deby rend hommage aux électeurs rendus aux urnes le 6 mai

Au lendemain de l’élection présidentielle qui marque la fin de la transition, Mahamat Idriss Deby, candidat de la coalition pour un Tchad Uni, rend hommage aux électeurs.

« Alors que le processus de transition vit ses derniers jours avec la phase électorale ultime en cours, je tiens à prendre un moment pour rendre un hommage mérité au peuple tchadien qui s’est rendu dans les urnes en masse et dans le calme afin de désigner son dirigeant.

Cette sérénité cristallise à merveille la maturité démocratique du peuple souverain du Tchad.

J’exprime ma profonde gratitude envers les membres de l’ANGE, les observateurs, les délégués, les organisations de la société civile, les bénévoles, les journalistes, les candidats et tous les acteurs impliqués dans cette belle réussite.

En ma qualité de chef suprême des armées, j’adresse une mention spéciale aux Forces de Défense et de Sécurité pour avoir su et pu assurer l’ordre et la sécurité. Elles ont veillé jour et nuit sur la sécurité partout dans notre pays et à toutes ses frontières.

Cela sans oublier les efforts sécuritaires exceptionnels fournis pour assurer la sécurité des meetings, des votants, des acteurs impliqués et de l’ensemble des candidats individuellement et collectivement.

Vivement que cet état d’esprit puisse prévaloir jusqu’à la fin du processus électoral et que cela puisse constituer un tournant en matière d’enracinement de la culture démocratique au Tchad. »