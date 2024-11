Tchad : Marius Mouandilmadji annonce sa retraite internationale

À seulement 26 ans, le capitaine des Saos, Marius Mouandilmadji, a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Il n’aura pas réalisé son rêve de participer à au moins une édition de Coupe d’Afrique des Nations.

Dans un message publié sur Facebook, l’attaquant, a exprimé sa déception de ne pas avoir pu réaliser ses rêves le Tchad. « Mon rêve a toujours été de jouer la CAN avec mon pays et d’aider ma nation que j’aime de tout mon cœur, mais le destin en a décidé autrement », a-t-il écrit. Mouandilmadji explique que sa décision de se retirer de l’équipe nationale n’est pas liée aux critiques récentes ou à son penalty manqué contre la Zambie lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, mais plutôt à une réflexion mûrie sur plusieurs mois. « C’est une décision prise depuis longtemps et mes proches le savent », précise-t-il.

L’attaquant avait déjà présenté les excuses après le penalty manqué. « Je me suis jamais aussi senti affecté ainsi parce que je m’en veux énormément autant que vous. Je ne suis pas le premier et je ne serais pas non plus le dernier à rater un penalty décisif, et cela n’excuse en rien » », avait-il déclaré.

Malgré son départ de la scène, le rêve de Mouandilmadji de représenter le Tchad à la CAN reste intact. « C’est une décision difficile, mais je dois tourner la page pour me concentrer sur ma carrière en club. Je resterai toujours profondément attaché à mon pays ». Pour l’heure, il a choisi de se concentrer sur sa carrière en club, où il espère briller et continuer à progresser.