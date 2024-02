Tchad : organisation de la première réunion du Comité technique de l’OPEG

La ministre en charge de la femme, a présidé le 23 février 2024, la première réunion du Comité technique du, projet d’appui à la mise en œuvre de l’Observatoire de la promotion de l’égalité et de l’équité de genre (OPEG).

Il s’agit du mécanisme de monitoring, de contrôle et d’évaluation de tous les progrès réalisés au Tchad en matière de genre, l’OPEG est un organe prévu par la Politique Nationale Genre (PNG) et mis en place en 2022 à travers le Décret 2210/PCMT/PMT/MFFPE/2022 du 19 juillet 2022. Depuis octobre 2023, le Ministère de la Femme et de la Petite Enfance, en partenariat avec ses partenaires techniques et financiers que sont le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) et l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), sous financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (PBF) mettent en œuvre le « Projet d’appui à la mise en place de l’OPEG ».

Placée sous le Patronage de la Ministre d’Etat, Ministre de la Femme et de la Petite Enfance, cette première réunion du Comité technique rassemble le Secrétariat exécutif de l’OPEG, les représentants du Ministère de la Femme et de la Petite Enfance, les Points focaux des Ministères sectoriels, les représentants de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et les représentants des partenaires techniques et financiers.