Tchad : Pahimi Padacké Albert, l’ancien premier ministre candidat à la présidentielle

Il a été investi le 13 mars 2024, par le parti politique, Rassemblement national des démocrates tchadiens (Rndt-Le Réveil).

A l’issue du congrès du Rndt-Le Réveil, l’homme politique et ancien premier ministre du Tchad, Pahimi Padacké Albert a été désigné pour être candidat à la prochaine présidentielle. Le scrutin du premier tour de l’échéance électorale se tiendra le 6 mai 2024. Pahimi Padacké Albert a été désigné après des débats entre militants de la formation politique.

Les premiers mots prononcés après son investiture par le parti ‘’du coq blanc’’ s’articulent ainsi : « vous avez choisi ma modeste personne pour vous représenter à cette élection. J’accepte d’être votre candidat. Malgré les difficultés qui existent vous avez décidé d’aller au combat. Mettons-nous donc au combat dès aujourd’hui.» Pahimi Padacké Albert accepte le choix de ses frères et sœurs du parti et en appelle à la mobilisation pour affronter l’élection présidentielle.

Il a également fait de grandes promesses. « Dans mon engagement comme candidat, je dirai au peuple tchadien que, je me présente pour un mandat de 5 ans. Si le peuple tchadien me donne sa confiance, je serai le premier chef d’Etat tchadien à passer le pouvoir à ses successeurs. Et pour le faire, je ne serai pas candidat pour un deuxième mandat. Je vais exercer un seul mandat et organiser la passation du pouvoir à un autre tchadien. Comme ça le Tchad va s’habituer à une passation pacifique du pouvoir », déclare le candidat investi du Rndt-Le Réveil.