Tchad : plus de quatre milliards supplémentaires pour améliorer les conditions de vie au Sud

Le projet ‘’ Amélioration des conditions de vie et de la résilience des populations autochtones, refugiées et retournées au Sud du Tchad, NEXSUD’’, bénéficie d’un nouveau financement.

Ce projet porté par Caritas Suisse et initialement financé par l’Agence française de développement (AFD) à hauteur de 13 millions d’euros, vient de bénéficier d’un financement supplémentaire de 7 millions d’euros de l’Union Européenne.

Ainsi, avec cet apport additionnel, le Projet NexSud devient une initiative cofinancée par l’AFD et l’UE d’un montant total de 20 millions d’euros.

L’apport de l’Union Européenne permettra également de maximiser les synergies entre les deux partenaires, d’optimiser les ressources mobilisées et d’éviter les doublons dans la mise en œuvre des activités. « Cette complémentarité partenariale démontre une fois de plus, l’importance de la coopération internationale et les avantages significatifs d’un modèle de cofinancement dans l’amélioration de l’efficacité globale du projet », se réjouit le responsable de communication dudit projet.

NEXSUD est mis en œuvre par Caritas Suisse, APLFT et IHDL dans les provinces du Logone oriental, du Mandoul et du Moyen-Chari couvrant en tout 65 villages et 19 cantons.