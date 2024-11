Tchad : pose de la première pierre de construction de l’Université du Sahara de Faya

Le 31 octobre 2024, le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi a posé la première pierre de construction de l’Université du Sahara de Faya

Dans son allocution il a déclaré que cette future Université implantée au cœur de l’immensité désertique est appelée à devenir un lieu de brassage des jeunes tchadiens venant de tous les horizons.

Le gouverneur du Borkou a vivement remercié les plus hautes autorités pour la création de cette université qui permettra de relier le grand Nord aux autres parties du monde universitaire.

Pour le Ministre d’État, l’Université du Sahara de Faya Largeau est l’une de 4 autres Universités et institut qui verront le jour bientôt à Bol, Bongor et Massakory. À part les 4 institutions programmées dans le quinquennat, d’autres provinces telles que le Mandoul, le Salamat, le Sila, le Tibesti et les 2 Ennedis auront aussi les leurs à moyen terme, a martelé le ministre.