Tchad : préparation de l’examen de certification des lauréats des écoles de santé

Le secrétaire général du ministère de la santé publique, Dabsou Guidaoussou a dirigé le 05 août 2024, une réunion de préparation de l’examen de certification des lauréats des écoles de santé.

Le directeur adjoint des ressources humaines et de la formation du ministère de la santé publique Oumar Taboy Mahamat a indiqué que l’examen de certification a été instauré dans le but d’évaluer les lauréats des écoles de santé sur les notions théoriques et pratiques reçues et il est important de mobiliser les ressources financières pour atteindre l’objectif fixé.

Le coordonnateur du projet REDISSE4 Thierry Mbaïtoloum Toina a rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner le ministère dans l’organisation réussie de cet exercice.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique Dabsou Guidaoussou a souligné que l’objectif de cet examen national est de s’assurer que les candidats ont bien assimilé les concepts fondamentaux et d’évaluer l’application concrète des connaissances et cela garanti un niveau d’expertise élevé des personnes certifiées. Il a ajouté qu’il s’agit d’un modèle reconnu et apprécié dans des nombreux domaines professionnels.