Tchad : prise de contact entre le nouveau ministre des Sports et le président du Comité olympique

Le ministre en charge des sports récemment nommé, Maïdé Hamit Lonv s’est etretenu le 11 mars 2025 avec le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST), Idriss Dokony Adiker.

Les deux parties ont discuté des défis actuels rencontrés par le COST, notamment en matière de financement, de formation des entraîneurs et d’accès aux équipements sportifs. Un des points forts de la rencontre a été l’évaluation des possibilités de partenariats avec des organisations internationales et des instances sportives pour soutenir le développement du sport au Tchad. « La réunion a mis l’accent sur les missions essentielles du COST, notamment la promotion des valeurs olympiques et le développement des infrastructures sportives », rapporte le comité.

Toujours selon le COST, il a été convenu que des plans concrets seraient élaborés pour renforcer la collaboration avec le ministère des Sports. Les deux entités prévoient de travailler ensemble sur des projets spécifiques, tel que la construction de nouvelles infrastructures, l’organisation des événements sportifs et le développement de programmes de formation pour les jeunes athlètes.

Cette réunion a permis de clarifier le rôle et la mission du COST, ainsi que d’explorer les possibilités d’un nouveau partenariat, apprend-on.