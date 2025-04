Tchad : relance de la filière coton, concertation entre le ministre du Commerce et les délégués provinciaux

En marge des Journées Coton, organisées les 22 et 23 avril 2025 à N’Djaména, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a reçu en audience, le 24 avril, à son cabinet, cinq délégués généraux du gouvernement auprès des provinces productrices de coton.

Le ministre a salué la participation de ces hauts représentants de l’État aux échanges relatifs à la relance de la filière coton et souligné l’importance stratégique du coton pour l’économie nationale. Il a aussi insisté sur la nécessité d’accentuer la sensibilisation auprès des producteurs afin d’augmenter sa production.

Ces échanges ont également porté sur les principaux défis à relever et les stratégies à mettre en place, notamment la chaîne de production, la facilitation de l’accès des producteurs aux terres arables, la promotion des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ainsi que les garanties entourant l’achat du coton. Ces stratégies s’inscrivent dans une dynamique d’innovation et de revitalisation de la filière coton mise en place par le Gouvernement afin de rendre le coton tchadien plus compétitif.