Tchad : renforcement de capacité des professionnels de la santé

Le ministère de la Santé publique à travers sa coordination du programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles renforce les capacités des professionnels de santé.

C’est à travers une session de formation des points focaux des districts et provinciaux sur la saisie et l’analyse des données sur la plateforme DHI2 dont les travaux ont démarré ce matin à Bakara. La présente formation consiste à renforcer les capacités des points focaux des districts et des provinces dans la validation, la saisie, l’analyse et l’utilisation des données du VIH dans la plateforme DHIS2 pour améliorer la qualité et l’exploitabilité des données.

Cette deuxième formation de la série, regroupe les provinces du Mandoul, le Mayo Kebbi-Est, Mayo Kebbi- Ouest, N’Djamena et le Moyen Chari.

Le coordonnateur du programme sectoriel de lutte contre le sida les hépatites et les infections sexuellement transmissibles Youssouf Mahamat Ali a précisé que pendant cette formation les points focaux vont se familiariser avec la plateforme DHIS2 dans la saisie, l’extraction, l’analyse des données.

Ces 05 jours de travail intense permettront au programme puisse d’avoir des points, capables d’introduire dans la plateforme des données corrigées, de qualité avec une file active stable afin d’aider ou orienter les prises des décisions adéquates pour atteindre les trois 95 à l’horizon 20230.