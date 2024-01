Tchad : Succès Masra entend engager un dialogue avec les enseignants

C’est l’une des principales missions qu’a évoqué le premier ministre chef du gouvernement lors de son discours ce mardi 02 janvier 2024.

Dans son discours en tant que premier ministre de la cinquième république, Succès Masra a annoncé que l’un des secteurs qu’il faut le plus relever les défis au Tchad est le secteur de l’Education. A cet effet, il va engager « des discussions pour que la grève des enseignants qui dure depuis des mois soit levée ». En effet pour le premier ministre, la priorité est de voir les enfants aller à l’école car pour lui, une fois qu’ils vont à l’école, les « adultes peuvent travailler ensemble, dialogué pour aller de l’avant ». a-t-il mentionné.

Toujours dans la réforme de l’éducation au Tchad, le premier ministre a rappelé que des moyens supplémentaires sont accordés au département de l’éducation pour son éclosion. « Le président a accepté de porter l’éducation à un niveau supérieur avec des moyens additionnels. Nous allons demander aux enseignants de nous aider, d’aider l’école de la république ». poursuit-il.

En ce qui concerne les autres missions et défis à relever, il a expliqué mesurer les défis auxquels lui et son équipe sont confrontés. Avec un ton confiant Succès Masra a dit que son équipe et lui vont « retrousser les manches », a précisé le chef du gouvernement. Rappelons qu’il a été nommé le 1er janvier 2024. Ce 02 janvier il a formé son gouvernement en introduisant trois de ses militants du parti Les Transformateurs.