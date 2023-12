Tchad : Transfo Care, Succès Masra draine des foules dans le Sud du pays

Depuis son retour au pays, grâce à l’accord de principe de Kinshasa, Succès Masra a tenu son premier grand meeting à Bebedja, dans la province du Logone oriental.

Durant sa procession jusqu’à la Place de l’Indépendance Bebedja où s’est tenu le rassemblement, de nombreuses personnes ont accompagné le collectif des Transformateurs, avec au premier rang son chef. Le Transfo-Care, explique l’homme politique, est une : « caravane nationale pour la transformation et la réconciliation sous la justice, l’égalité et la diversité. » Afin que son message soit compris de tous, Succès Masra décide de s’exprimer en langue locale. Ainsi, il déclare d’entrée de jeu : « merci à cette terre qui m’a vu naître pour son éducation initiale et sa confiance pour servir ensemble tout le Tchad. »

Aux populations sortis l’écouter, le président des Transformateurs promet une participation victorieuse à la prochaine élection présidentielle. Et la participation aux autres élections. Aux militants, il demande rester fermes dans leur conviction et choix politique : « Ne vous laissez pas induire en erreur. Demeurez Transformateurs et soyez courageux. Car, nous serons présents à l’élection présidentielle, aux autres élections et nous allons gagner. Nous allons accéder au pouvoir et tout va changer. Le Tchad deviendra un pays de justice, d’égalité et de dignité.»

Quant au référendum constitutionnel prévu le 17 décembre, il demande de faire un : « bon choix en âme et conscience. »