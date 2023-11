Tchad : un nouveau pavillon des urgences au Centre Hospitalier Universitaire-RN

Le ministre de la Santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim, a inauguré ce mardi 28 novembre 2023, le pavillon des urgences du Centre Hospitalier Universitaire la Référence Nationale.

Il a tenu à souligner que c’est une première pour le Tchad de disposer d’un pavillon d’urgences de haute facture, équipé des machines de dernière technologie pour améliorer la qualité des soins.

Le ministre de la santé publique et de la prévention a invité la population à respecter la pyramide sanitaire pour un meilleur décongestionnement des structures sanitaires. Dr Abdelmadjid Abderahim a expliqué que les nouveaux services d’urgences comprennent notamment une salle de Tri et décochage, destinée à la classification et à la stabilisation des patients, une salle d’observation pour la surveillance et le suivi continu des patients nécessitant une observation prolongée, deux blocs opératoires équipés des tables d’opération hydrauliques et d’appareil d’anesthésie, des salles de stérilisation de pointe, équipées, des salles d’imagerie médicale équipées d’appareil de radiographie numérique et des échographes, dix salles de réanimation équipées de respirateurs artificiels avec des supports vitaux avancés, un laboratoire d’analyse médicale doté d’équipements de pointes pour l’analyse biomédicale, une pharmacie des urgences, dotée des médicaments nécessaires à la prise en charge des urgences, un service administratif efficace, facilitant ainsi la gestion opérationnelle du pavillon.

Mardar Gomdigué, directeur général de l’entreprise Eriene Bilding International, ayant réalisé le projet, a fait une présentation technique des services d’urgences inaugurés. Il a énuméré ensuite les salles, les équipements et le dispositif mis en place pour les soins d’urgences.