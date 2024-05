Tchad : validation du plan stratégique national de lutte contre le paludisme

Les travaux de l’atelier de validation du plan stratégique national de lutte contre le paludisme pour la période 2024-2028 se sont tenus le 02 mai 2023.

Ce plan a été évalué en 2023 dont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces ont été dégagées et des recommandations formulées. Il a été recommandé, l’élaboration d’un nouveau plan stratégique national 2024-2028 prenant en compte les insuffisances et les leçons apprises du précédent plan et l’intégration des stratégies novatrices de lutte contre le paludisme.

La première copie dudit plan est soumise à l’appréciation des participants en vue d’améliorer le contenu, de compléter les informations et d’apporter leur contribution pour rendre plus concis le document.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention Dabsou Guidaoussou a rappelé que le paludisme demeure la première cause de mortalité au Tchad et constitue un important obstacle dans la croissance économique et sociale. C’est à ce titre que le gouvernement déploie des efforts dans la lutte contre cette maladie a-t-il fait remarquer.

Il a mentionné que le Gouvernement sous l’impulsion du président de Transition Général Mahamat Idriss Deby Itno, a inscrit la santé parmi les priorités de développement du pays. Pendant cette phase, un accent particulier est mis sur la prévention et la lutte contre les maladies.

Dabsou Guidaoussou de dire que malgré tous les efforts engagés, la lutte contre le paludisme reste un défi de taille ainsi que l’insuffisance des ressources et le manque d’un mécanisme efficace de collecte et d’analyse des données à tous les niveaux.