Tchad : visite inopinée du Premier ministre à la Douane de Ngueli

Le Premier ministre, Allah Maye Halina a effectué ce jeudi 3 avril 2025, une visite inopinée aux entrepôts de la Douane de Ngueli dans le 9ème arrondissement de la ville de N’Djamena.

Il est allé prendre connaissance de l’état de fonctionnement de la Douane et le niveau de recouvrement des recettes. Le chef du gouvernement, s’est rendu dans les différents bureaux où il a été informé des niveaux de recouvrement et du niveau d’évolution des recettes douanières au cours des deux derniers mois de l’année, la gestion et la décharge des marchandises, la procédure de dédouanement des marchandises. Aux entrepôts de la Douane, presque vides, le Premier ministre Ambassadeur Allah-Maye Halina a rappelé aux responsables la nécessité de la mise en application de l’arrêté numéro 11 et la note de service numéro 72 relative à la gestion des marchandises à la douane de NGueli.

Le patron du gouvernement a attiré l’attention des services des douanes sur la déperdition des recettes, la corruption et l’entrée frauduleuse des produits prohibés par Ngueli. Il a cependant félicité les agents qui font de bonnes recettes. À cet égard, le chef de bureau numéro 2 qui a dépassé la prévision à plus 30% pour le mois de mars de cette année a été félicité.

Allah Maye Halina a demandé en outre au Directeur général de la Douane, le général Ousman Brahim Djouma de renforcer le contrôle pour limiter la déperdition des recettes et la célérité dans la gestion des dossiers.