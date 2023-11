Tchad : Wakit Tamma se désolidarise de l’accord de Kinshasa

La Coordination des Actions Citoyennes WAKIT TAMMA dans un communiqué produit le 1r novembre 2023, dit ne pas se reconnaitre dans l’accord signé avec le gouvernement pour le retour de Succès Masra au Tchad.

En date du 31 octobre 2023, sous les auspices du facilitateur désigné de la CEEAC, un accord de principe entre le gouvernement et le parti Les Transformateurs a été signé actant le retour au Tchad, de l’opposant politique Succès Masra. Wakit Tamma, le mouvement de revendication présent auprès des partis politiques pour s’opposer au système en place, se désolidarise dudit accord.

« WAKIT TAMMA, dont des militants sont également exilés suite à ces douloureux évènements, n’a donné mandat à aucune des parties à cet accord et ne saurait se reconnaître dans cet accord », indique Soumaine Adoum, membre de la coordination.

Il souligne que, suite à sa rencontre, dans le cadre de ce processus de facilitation, avec le Président Félix Tchishekedi, en juillet dernier à N’Djamena, Wakit Tamma et d’autres forces vives du pays (OSC et Partis politiques) ont tiré les conséquences de la partialité du facilitateur et l’ont unanimement récusé.

Le mouvement pose quelques impératifs. Il demande qu’une priorité soit aussi accordée au règlement des violations des droits humains et des entraves aux libertés fondamentales qui ont abouti : « aux crimes ignobles commis à l’encontre des populations civiles. » « Ce sont là des impératifs aux implications juridiques considérables qui doivent faire l’objet d’un traitement juste, transparent et ouvert.»