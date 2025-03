Un accord conclu entre le Soudan et le Tchad donne aux drones turcs le droit de survoler le Darfour

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdoulaye-Sabre Fadoul, a reçu le 20 février 2025, le chargé d’affaires de l’ambassade du Soudan au Tchad, Abdallah Abakar Saleh.

Au cours de cette rencontre importante, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations entre les deux pays, et Abdallah Abakar a salué le rôle positif du gouvernement du Tchad dans la gestion de la crise des réfugiés soudanais.

Cependant, de nombreux réseaux sociaux ont récemment diffusé des informations selon lesquelles lors de cette réunion, un accord avait été conclu entre les deux pays autorisant l’armée de l’air tchadienne à utiliser tout l’espace aérien soudanais si nécessaire.

Grâce à cet accord, les drones turcs »Bayraktar TB2 » stationnés sur la base militaire tchadienne d’Abéché, ont pu entrer et survoler le Darfour.

Cela a été récemment confirmé par le site international de suivi des vols »FlightRadar », qui a remarqué une activité inhabituelle des drones dans le ciel du Darfour, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la sécurité régionale et la stratégie militaire.

Alors que la guerre soudanaise approchait de sa deuxième année, le Tchad a accueilli un million et cent mille réfugiés soudanais.

Il convient de noter que les deux pays partagent une vaste frontière de 1 400 kilomètres, entrecoupée de trois points de passage pour le transport des marchandises et le transport des citoyens des deux pays, dont le plus important est peut-être le point de passage d’Adré, qui relie la ville tchadienne d’Adré à la région du Darfour, à l’ouest du Soudan.

Récemment, les combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide se sont intensifiés d’une manière sans précédent, malgré de nombreux appels à la réconciliation entre elles et à un cessez-le-feu.

Au cours des récentes batailles entre les deux parties au conflit, l’armée soudanaise a réalisé des progrès remarquables, qui ont conduit à la reprise d’un certain nombre de villes et villages importants, ce qui a incité de nombreux commandants de terrain et analystes militaires à prédire que la guerre était sur le point d’être résolue en faveur de l’armée soudanaise.

Par ailleurs, le lieutenant-général Hashim Abdul Muttalib, ancien chef d’état-major interarmées, a déclaré à »Al Jazeera » qu’il s’attend à ce que l’armée soudanaise soit en mesure de résoudre bientôt la bataille dans le Grand Khartoum et à Al Jazeera, mais cela pourrait être un peu retardé dans la région du Darfour. Cependant, ce dernier est revenu pour affirmer que « le Darfour aussi sera bientôt contrôlé par la volonté des hommes ».