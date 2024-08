Une délégation tchadienne prend part au comité technique spécialisé sur la Santé

Elle participe du 5 au 9 août 2024 à Addis Abeba en Ethiopie, à la cinquième session ordinaire du comité technique spécialisé sur la Santé, la Nutrition, la Population et la lutte contre la Drogue, CTS-SNPLD-5.

La délégation tchadienne est conduite par la secrétaire d’Etat à la santé publique, Bourkou Louise Ngaradoumri. Cette session est placée sous le thème : « Cultiver le bien-être en Afrique : Approches holistiques de la santé, de la nutrition, de la population, de la lutte contre la drogue, de la prévention du crime et de l’éducation ».

Cette cinquième session examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions de l’Union Africaine et du Comité Technique Spécialisé, de fournir des orientations stratégiques et d’adopter des rapports, des directives ainsi que des recommandations qui seront soumises à l’examen du conseil exécutif de l’UA dans les domaines prioritaires clés de la Santé, de la Nutrition, de la Population et de la lutte contre la Drogue.