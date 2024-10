A N’Djamena The OKWELIANS plaide pour la coopération industrielle dans la sous-région

Le Think Do Tank The Okwelians a conduit du 09 au 11 octobre 2024, une délégation de chefs d’entreprise camerounais en visite d’affaires au Tchad.

La délégation de chefs d’entreprises camerounais, conduite par Me JacquesJ onathan Nyemb, avocat d’affaires et président du Think Do Tank The Okwelians, et constituée de près d’une dizaine d’hommes d’affaires, a rencontré des décideurs publics et privés du Tchad dans les domaines de l’énergie, du pétrole et de l’agriculture. La délégation a été reçue notamment par Bichara Doudoua, président du patronat tchadien.

Les échanges avec le Patronat tchadien avaient pour but de placer le secteur privé au cœur de l’intégration sous-régionale, de promouvoir la coopération industrielle sous-régionale et surtout, de bâtir des synergies gagnant-gagnant autour de plaidoyers, programmes et initiatives entrepreneuriales au service de l’industrialisation durable de la sous-région.

Cette visite s’inscrit dans la continuité d’un plaidoyer lancé par The Inspirer à accélérer la transformation économique du Cameroun et de la Sous-région Afrique centrale à travers la structuration de chaînes de valeurs durables.

Il faut noter que suite à une étude inaugurale menée par The Okwelians en 2020 au moment de son lancement, le Think Do Tank multiplie les actions et initiatives pour favoriser l’émergence d’un secteur privé africain fort et compétitif, capable de répondre aux défis et aux opportunités d’un monde globalisé.

Cette visite s’inscrit plus largement dans la continuité d’un plaidoyer initié par The Okwelians pour l’amélioration des capacités productives en Afrique centrale à travers la structuration des chaînes de valeurs durables. Ledit plaidoyer a déjà été présenté à diverses institutions locales, nationales et internationales. « Au cours de cette mission au Tchad, nous avons appelé les acteurs clés des économies tchadienne et camerounaise à se mettre ensemble pour renforcer notre compétitivité à travers la création de synergies gagnant-gagnant.

Ces actions nous permettront de mieux développer nos filières, d’améliorer la résilience de nos entreprises face aux chocs extérieurs et de faire émerger des champions sous-régionaux ; lesquels iront conquérir des marchés encore plus vastes et in fine générer davantage de valeur ajoutée au sein de notre espace sous-régional », a souligné M. Joel Sikam, PDG du Groupe Fisco, Co-Fondateur du Think Do Tank The Okwelians et membre de la délégation en visite au Tchad.