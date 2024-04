Après deux ans de formation en imagerie médicale au Cameroun, six étudiants tchadiens reçoivent leurs parchemins

Le ministère de la santé publique à travers le programme national de renforcement des capacités du personnel de santé a procédé à la remise des diplômes aux lauréats formés en imagerie médicale.

Après deux ans de formation à Yaoundé au Cameroun, ces six étudiants ont reçu leurs parchemins.

La représentante des récipiendaires Haoua Abachou Moustapha dans son intervention a remercié le ministère pour cette occasion de renforcer leurs capacités dans le domaine de la radiologie et imagerie médicale.

Elle a rappelé qu’ils se mettent à la disposition du ministère pour mettre en œuvre toutes les connaissances acquises pour le bien de la population.

Le coordonnateur du programme national de renforcement des capacités du personnel de santé Dr Sidi Sougui a noté que la radiologie et l’imagerie médicale sont très importantes dans la prise de décision des différents domaines médicaux.

Aussi, que son programme a franchi ce pas, le défi est de taille intimement lié au temps et aux exigences des patients qui veulent des soins de qualités.

Dr Sidi Sougui a rappelé que pour apporter des solutions idoines aux vrais problèmes récurrents de l’imagerie que dans la recherche du savoir, il faut une synergie d’action pour arriver aux résultats escomptés.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la prévention Dabsou Guidaoussou a rappelé que le choix d’envoyer ces six étudiants licenciés au Cameroun pour cette formation est fait après une analyse de la situation globale du Pays et les étudiants s’étaient engagés à rentrer et servir au ministère de la santé publique et de la prévention pendant au moins dix ans.

Dabsou Guidaoussou fait savoir que parmi ces étudiants, la seule fille Haou Abachou Moustapha a été déclarée majore de sa promotion avec une mention très bien ce qui devrait encourager les parents à soutenir leurs filles dans les formations pour se démarquer des préjugés.